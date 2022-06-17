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SON DAKİKA: İşte Nemanja Matic'in Galatasaray'ı reddetme nedeni! Taraftarlar o isme düşman olacak

17.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Galatasaray, yeni başkanı Dursun Özbek önderliğinde transfer çalışmalarına hız verirken Sarı Kırmızılı kulübün listesinde bulunan isimlerden olan Nemanja Matic'in Roma'ya transfer olması camiada üzüntü yaratmıştı. Matic'in Serie A ekibine imza atması sonrası İtalyan basınında bu transfer sürecine dair detaylar paylaşıldı.

SON DAKİKA: İşte Nemanja Matic'in Galatasaray'ı reddetme nedeni! Taraftarlar o isme düşman olacak
Nemanja Matic

Nemanja Matic

SIR Sırbistan
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek hummalı bir şekilde çalışmalara başlarken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.

SON DAKİKA: MATIC ELDEN KAÇTI!

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Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmayların listesinde bulunan isimlerden Nemanja Matic, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olan Roma'ya imza atarken bu haber Sarı-Kırmızılı camiada üzüntüyle karşılanmıştı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

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İtalyan basınında konuyla alakalı çıkan haberde en yüksek teklifi veren takımların Olympique Lyon ve Galatasaray olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun buna rağmen Roma'yı seçmesinin nedeni de açıklandı.

MOURINHO FAKTÖRÜ

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Haberde Roma teknik direktörü Mourinho'nun yönetici Tiago Pinto ile beraber düzenlediği bir operasyonla ikna ettiği ve Matic'in, Mourinho ile çalışmak istediği için Galatasaray'ı reddettiği kaydedildi.

TEKLİFİ DUYURDULAR!

Öte yandan Cimbom'un Matic için 2+1 yıllık teklifte bulunduğunun da altı çizildi. Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da tamamlayan Matic Premier Lig'de 23 maça çıkarken 4 asist kaydetti.


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