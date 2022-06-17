SON DAKİKA: İşte Nemanja Matic'in Galatasaray'ı reddetme nedeni! Taraftarlar o isme düşman olacak

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek hummalı bir şekilde çalışmalara başlarken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.

SON DAKİKA: MATIC ELDEN KAÇTI!

Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmayların listesinde bulunan isimlerden Nemanja Matic, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olan Roma'ya imza atarken bu haber Sarı-Kırmızılı camiada üzüntüyle karşılanmıştı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

İtalyan basınında konuyla alakalı çıkan haberde en yüksek teklifi veren takımların Olympique Lyon ve Galatasaray olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun buna rağmen Roma'yı seçmesinin nedeni de açıklandı.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Haberde Roma teknik direktörü Mourinho'nun yönetici Tiago Pinto ile beraber düzenlediği bir operasyonla ikna ettiği ve Matic'in, Mourinho ile çalışmak istediği için Galatasaray'ı reddettiği kaydedildi.

TEKLİFİ DUYURDULAR!

Öte yandan Cimbom'un Matic için 2+1 yıllık teklifte bulunduğunun da altı çizildi. Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da tamamlayan Matic Premier Lig'de 23 maça çıkarken 4 asist kaydetti.



