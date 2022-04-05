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Son dakika: İşte Nihat Özdemir'in istifasının perde arkası!

05.04.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor! Mehmet Baykan ve başkan Nihat Özdemir'in istifası sonrasında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg de görevini bıraktığını duyurmuştu. Bu istifaların ardından Nihat Özdemir ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alındı...

Son dakika: İşte Nihat Özdemir'in istifasının perde arkası!

TFF'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa ederek deprem etkisi yaratmıştı. Özdemir'in bu istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg de görevini bıraktı. Bu kararların sonrasında Nihat Özdemir hakkında flaş bir yazı kaleme alındı.

TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından Murat Özbostan, yazdığı yazıyla bu kararın perde arkasını açıkladı.

İşte Özbostan'ın Sabah Gazetesi'ndeki yazısı...

"NEDEN BIRAKTI?"

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sürpriz bir şekilde istifa kararı alarak, "Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum ve bırakıyorum" dedi. Futbol dünyasına bomba gibi düşen gelişme, beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi. "Peki Nihat Özdemir neden şimdi bıraktı?" Bu soruya yanıt arayalım...

"TAHKİM KURULU DARBE Mİ YAPTI?"

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Öncelikle Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonunun ardından Tahkim Kurulu'nun bu hakemleri görevlerine iade etmesi, TFF yönetim Kurulu'nun ve dolayısıyla da Başkan Özdemir'in keyfini fazlasıyla kaçırdı. Başkan, Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Mehmet Baykan ile görüştü ve bilgi aldı. Zaten Baykan da "Görevimden istifa ediyorum" diyerek gitmeyi tercih etti.

KULÜPLER İÇİN KATAR'A GİTTİ AMA...

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Bir de yayın ihalesi meselesi var… Kulüpler Birliği'nin masada olduğu ihale bir türlü sonuçlanmadı. Yayıncı kuruluşu kulüpler istemedi ve bunu da resmen TFF'ye bildirdiler. Fakat Saran Grup da istenilen rakamı vermeyince bu sefer kulüpler, "Bu para bizi tatmin etmiyor. Rakam çok az" diyerek tekrar rotayı beIN SPORTS'a kırdı. Nihat Özdemir geçen hafta Katar'a gitti, beIN ile görüştü. Rakam 2 milyar 150 milyon TL idi. Yayıncı kuruluş bu fiyatın üstüne çıkmayı kabul etmedi.

14 KULÜBE İZİN VERMEDİLER

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Bu arada geçen hafta Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. Bu toplantıda "TFF'ye destek olmalıyız" fikri ortaya atıldı. 13-14 kulüp "Evet, destek açıklaması yapalım" deseler de özellikle Fenerbahçe ve Başakşehir buna karşı çıktı. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantıyla ilgili bilgilendirme yaparken, TFF'ye kulüplerin vereceği destekten bahsetmedi. Oysa Başkan Özdemir ve yönetimi bu destek açıklamasını bekliyordu.

"GELDİĞİM GÜNDEN BERİ YIPRATILDIM"

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Düne gelelim… Normalde TFF, yönetim kurulu toplantısı yapacak ve Mehmet Baykan'ın yerine atama yapılacaktı. Fakat Özdemir yönetim kurulu üyelerine, "Bırakıyorum. Hakkınızı helal edin. Sağlığım bozuldu. Bu adamlarla uğraşılmaz. Sürekli yıpratıldım" diyerek noktayı koydu. Bu açıklama yönetimde şok etkisi yarattı. Kısa bir sessizlik sonrası TFF Yönetim Kurulu, başkanın kararına saygı duyarak toplantıyı bitirdi.

"HASTANEYE KALDIRILDI!"

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Bu arada bundan 3 hafta önce Nihat Özdemir, Riva'da iken rahatsızlanıyor. Burun kanaması durmayan Özdemir, apar topar hastaneye kaldırılıyor. Bir gün hastanede kalan ve çok kan kaybeden Özdemir, küçük bir operasyon geçiriyor. Bir süre evinde dinlenen Özdemir'in kararında bu durumun da etkili olduğu öğrenildi. Özellikle pandemi sürecinde Kulüpler Birliği'nin birçok isteğini yerine getiren ve yardımcı olan TFF yönetiminin yaşanan süreç için de çevresine, "Bu kadar vefasızlık olmaz" dediği kaydedildi.

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