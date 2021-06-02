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SON DAKİKA: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

02.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırı kararını açıkladı.

SON DAKİKA: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, önümüzdeki sezonun yabancı sınırını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezon kulüpler 14 yabancı oyuncu ile sözleşme yapılabilecek ve ilk 11'de 8 oyuncu olabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilebilecek yabancı oyuncu sayısı:

2021-22: 8+6 (14 yabancı)

2022-23: 7+5 (12 yabancı)

2023-24: 6+4 (10 yabancı)

Sahada yer alabilecek yabancı oyuncu sayıları:

2021-22: 8

2022-23: 7

2023-24: 6

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

  • 08.07.2020 tarihinde ilan edilen ancak pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır.

Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TEŞVİK SİSTEMİ GELİYOR

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Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir.

TRANSFER SEZONU 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

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  • 2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacaktır.

TAKIM SAYILARI AÇIKLANDI!

2021-22: 20
2022-23: 19
2023-24: 18

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan toplantı sonrasında liglerde yer alacak takım sayılarıyla ilgili kararları açıkladı.

Federasyon, Süper Lig'de takım sayısının tekrar 18'e düşürüleceğini açıkladı. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında 4 takım küme düşecek. 2023-2024 sezonundan itibaren Süper Lig, 18 takımla oynanacak.

Öte yandan TFF 1. Lig'de de 2023-2024 sezonundan itibaren 18 takım olacağı kaydedildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.

TFF 1. Lig 2021 - 2022, 2022 - 2023 ve 2023 - 2024 sezonlarında 19 takım, 2024 - 2025 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.

TFF 2. Lig 2021 - 2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023 - 2024 sezonundan itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacaktır.

TFF 3. Lig ise 2021 - 2022 Sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022 - 2023 sezonundan itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacaktır.

Takımların terfi ve tenzil esasları daha sonra duyurulacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 26 yorum
yine alper potuklara 7 milyon verme dönemi başlıyor
yabancı sayısıyla bu kadar oynayan başka ülke varmı acaba ???
ya kim hak ediyorsa o oynasin. yabanci, yerli ne onemi var? yabanci kisitlamasi yokken ulke en iyi milli takim jenerasyonunu yakaladi. cok da bi baglantisi yok demek ki olayin sinirlamayla. hatta daha iyi yerli oyuncu cikartmisiz.

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