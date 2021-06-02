SON DAKİKA: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, önümüzdeki sezonun yabancı sınırını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezon kulüpler 14 yabancı oyuncu ile sözleşme yapılabilecek ve ilk 11'de 8 oyuncu olabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilebilecek yabancı oyuncu sayısı:

2021-22: 8+6 (14 yabancı)

2022-23: 7+5 (12 yabancı)

2023-24: 6+4 (10 yabancı)

Sahada yer alabilecek yabancı oyuncu sayıları:

2021-22: 8

2022-23: 7

2023-24: 6

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

08.07.2020 tarihinde ilan edilen ancak pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır.

Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.