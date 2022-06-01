Son dakika: İtalya şampiyonu Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da nefes kesen şampiyonluk yarışında son hafta deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan Milan için dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Şampiyonluk için Inter ile büyük bir mücadeleye giren ve bu yarıştan zaferle ayrılarak 11 yıl sonra bu başarıyı yakalayan Milan'ın resmen satıldığı açıklandı.

1.2 MİLYAR EURO

İtalya'nın köklü kulübü, 1.2 milyar euro karşılığında ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı.

YOLA DEVAM EDİLECEK

Kulübün yeni sahibi RedBird Capital Partners'tan yapılan açıklamada Milan'da başarılı bir profil çizen kulüp yönetimi ve teknik heyet ile yola devam edileceği belirtildi.

RedBird Kurucusu Gerry Cardinale konuya ilişkin, "Milan'ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz ve İtalya, Avrupa'nın en tepesinde hak ettiği yere dönerken kulübün bir parçası olmaktan dolayı heyecan yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



