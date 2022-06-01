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Son dakika: İtalya şampiyonu Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

01.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Milan'da flaş bir gelişme yaşandı. Inter ile büyük bir yarışa giren ve bu mücadeleden son haftada galip çıkarak 11 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen İtalya'nın köklü kulübü, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a 1.2 milyar euro karşılığında satıldı.

Son dakika: İtalya şampiyonu Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da nefes kesen şampiyonluk yarışında son hafta deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan Milan için dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Şampiyonluk için Inter ile büyük bir mücadeleye giren ve bu yarıştan zaferle ayrılarak 11 yıl sonra bu başarıyı yakalayan Milan'ın resmen satıldığı açıklandı.

1.2 MİLYAR EURO

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İtalya'nın köklü kulübü, 1.2 milyar euro karşılığında ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı.

YOLA DEVAM EDİLECEK

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Kulübün yeni sahibi RedBird Capital Partners'tan yapılan açıklamada Milan'da başarılı bir profil çizen kulüp yönetimi ve teknik heyet ile yola devam edileceği belirtildi.

RedBird Kurucusu Gerry Cardinale konuya ilişkin, "Milan'ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz ve İtalya, Avrupa'nın en tepesinde hak ettiği yere dönerken kulübün bir parçası olmaktan dolayı heyecan yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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