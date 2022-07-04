SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Jesus'u sevindiren haber! Devler Ligi'nde...

Son dakika: Jesus'u sevindiren haber! Devler Ligi'nde...

04.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezonda kupa hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans göstermek istiyor. 20 Temmuz'da Polonya'da ilk sınavına çıkacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi 4 isimden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Jesus'u sevindiren haber! Devler Ligi'nde...
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Çalışmalarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

OIJ

Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.

4 İSİM BELİRSİZ!

lkhjljk

Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transfer için tarih verdiler! F.Bahçe ve Sörloth...Transfer için tarih verdiler! F.Bahçe ve Sörloth...
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?
Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe jesus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

G.Saray durdurulamıyor! İşte 3. imza...

G.Saray durdurulamıyor! İşte 3. imza...

'Yapma Zidane!' Gizlice Türkiye'ye geldi ve...

'Yapma Zidane!' Gizlice Türkiye'ye geldi ve...

İşte Marcao'nun sözleşme detayları!

İşte Marcao'nun sözleşme detayları!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Göğüslerini yaptırdı! Dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Göğüslerini yaptırdı! Dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.