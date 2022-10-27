SON DAKİKA: Jesus'un eski öğrencisi bıçaklandı! Durumu ciddi...

Saldırı esnasında aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun "ciddi" olduğu belirtildi. İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti.

"RASTGELE MÜŞTERİLERİ YARALADI"

Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı. 29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu kariyerine Mallorca'da başladı.

DURUMU CİDDİ

2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.İngiliz futbol takımı Arsenal'in eski defans oyuncusu Pablo Mari uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Express'te yer alan habere göre, Milano kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun "ciddi" olduğu belirtildi.

İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti. Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı.

29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu kariyerine Mallorca'da başladı. 2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.

YAKIN ZAMANDA JESUS'U ANLATMIŞTI!

Pablo Mari yakın zamanda eski hocası Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulunurken, Portekizli çalıştırıcıya övgüler dizmişti. Mari, "Jesus'tan, her gün futbolun temelleri üzerine çalışmadığınız taktirde, hata yapabileceğimi öğrendim. Her gün onunla birlikte, savunmanın temelleri üzerine çalıştı. Bazen bu çalışmanın artık gerekli olmadığını düşünüyorsunuz ama durum sandığınız gibi olmuyor. Bu, futbol kariyerimde aldığım en önemli derslerden biriydi. İki haftada dört maçımız vardı ve vücut oryantasyonu, takım arkadaşınızın savunmada nerede durduğunu izlemek gibi temel şeyler üzerine çalışmaya vaktimiz olmamıştı. Sonunda, onun anlatmak istediğini yanlış anlamıştık. İki hafta içinde unutmayacağımı düşünmüştüm ama sandığım gibi olmadı, unuttum. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki, bu yüzden sürekli temel bilgileri anlatmak zorunda."

