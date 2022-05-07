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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

07.05.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor. Brezilya basınında ortaya atılan iddiaya göre Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldı. Bu haberin duyulmasının ardından sosyal medyada taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam ederken Brezilya basınından Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Central da Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Sarı-Lacivertli ekibin Jorge Jesus ile anlaşmaya vardığı ve Portekizli çalıştırıcının takımın başına geçeceği ileri sürüldü.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Bilindiği üzere Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır ilgilendiği Jorge Jesus geçtiğimiz hafta Portekiz'de Başkan Ali Koç ile bir araya gelmiş ve ardından da Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etmişti.

TARİH VERDİ

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Portekizli çalıştırıcı ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini sonrasında ise kariyeri hakkında karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.


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