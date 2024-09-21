SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar! "Salakça ama..."

SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar! "Salakça ama..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 22:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'a kendi sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho karşılaşmanın ardından ses getirecek açıklamalarda bulundu. Mourinho açıklamasında "Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SALAKÇA AMA..."

Screenshot_3

"Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı."

"MAÇI DOMİNE ETTİK AMA ÖNEMİ YOK"

Screenshot_4

"Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı."

"BU BİZİM SUÇUMUZ"

Screenshot_2

"Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."

"GALATASARAY DAHA İYİ OYNAMADI"

Screenshot_1

"İki taçtan gol yedik. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
En Çok Okunan Haberler
Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.