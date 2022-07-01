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  4. Son dakika: Jose Mourinho ne yaptı etti Türk yıldız Zeki Çelik'i kaptı! Kulüpler anlaştı...

Son dakika: Jose Mourinho ne yaptı etti Türk yıldız Zeki Çelik'i kaptı! Kulüpler anlaştı...

01.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olarak tarihe geçen İtalya Ligi Serie A devi Roma, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de şampiyonluk sevinci yaşamış olan milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik'in transferinde mutlu sona ulaştı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda ısrarla görmek istediği yıldız futbolcu için kulüpler anlaşmaya vardı.

Son dakika: Jose Mourinho ne yaptı etti Türk yıldız Zeki Çelik'i kaptı! Kulüpler anlaştı...

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan flaş haberler peş peşe geliyor! İtalya Ligi Serie A devi Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, kadrosunda kesin olarak görmek istediği Mehmet Zeki Çelik'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

KULÜPLER ANLAŞTI

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İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Lille ile anlaşmaya vardı.

7 MİLYON EURO

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Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, Lille'ye Zeki Çelik için 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Roma ayrıca, Zeki'nin sonraki satışından da yüzde 15 pay verecek.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

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2018'de İstanbulspor'dan Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 4 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi ile 2021 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.


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