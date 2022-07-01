Son dakika: Jose Mourinho ne yaptı etti Türk yıldız Zeki Çelik'i kaptı! Kulüpler anlaştı...

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan flaş haberler peş peşe geliyor! İtalya Ligi Serie A devi Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, kadrosunda kesin olarak görmek istediği Mehmet Zeki Çelik'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

KULÜPLER ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Lille ile anlaşmaya vardı.

7 MİLYON EURO

Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, Lille'ye Zeki Çelik için 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Roma ayrıca, Zeki'nin sonraki satışından da yüzde 15 pay verecek.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2018'de İstanbulspor'dan Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 4 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi ile 2021 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.



