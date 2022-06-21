Son dakika: Jose Mourinho, Türk yıldızın transferini bitirdi! Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A devlerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun aklı fikri Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'te... UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olarak tarihe geçen Portekizli çalıştırıcının nokta transferlerle takımını güçlendirmek istediği ifade edilirken, ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

ANLAŞMAYA VARILDI

İtalyan basınının haberine göre; Jose Mourinho'nun Roma'sı, Lille ile Zeki Çelik transferi için anlaşma sağladı.

6.8 MİLYON EURO

Roma, 25 yaşındaki milli sağ bek için Fransız temsilcisine 6.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Zeki Çelik transferinde son detayların görüşüldüğü ve milli futbolcunun transferinin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtildi.

HAMİT ALTINTOP VE NURİ ŞAHİN'DEN SONRA...

Zeki Çelik'in Roma'ya imza atması halinde, tecrübeli teknik direktör Mourinho, Real Madrid'in ardından İtalyan ekibinde de Türk bir futbolcu ile çalışmış olacak.



