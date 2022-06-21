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  4. Son dakika: Jose Mourinho, Türk yıldızın transferini bitirdi! Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra...

Son dakika: Jose Mourinho, Türk yıldızın transferini bitirdi! Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra...

21.06.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupası finallerinde 5. kupasını almıştı. Gerçekleştirmesi güç bir başarıya imza atan Mourinho, gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek için transferde kolları sıvadı. Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için anlaşmaya varan Roma'nın transferi her an açıklayabileceği öne sürüldü.

Son dakika: Jose Mourinho, Türk yıldızın transferini bitirdi! Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra...
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A devlerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun aklı fikri Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'te... UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olarak tarihe geçen Portekizli çalıştırıcının nokta transferlerle takımını güçlendirmek istediği ifade edilirken, ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

ANLAŞMAYA VARILDI

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İtalyan basınının haberine göre; Jose Mourinho'nun Roma'sı, Lille ile Zeki Çelik transferi için anlaşma sağladı.

6.8 MİLYON EURO

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Roma, 25 yaşındaki milli sağ bek için Fransız temsilcisine 6.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

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Zeki Çelik transferinde son detayların görüşüldüğü ve milli futbolcunun transferinin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtildi.

HAMİT ALTINTOP VE NURİ ŞAHİN'DEN SONRA...

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Zeki Çelik'in Roma'ya imza atması halinde, tecrübeli teknik direktör Mourinho, Real Madrid'in ardından İtalyan ekibinde de Türk bir futbolcu ile çalışmış olacak.


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transfer Roma son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İtalyanlar gelip Türkiye'nin gençlerini götürüp gidiyor bizim PARAtor Şenol Güneş vs adamlar Merh Demiral ,Zeki Çelik gibi ,Çağlar Söyuncüyü göremiyor yazık bir de PARAtor diyorlar doğru PARAtor adamlar Futbolcu seçmek görmek hissetmek önemli bizimki Cicildau ya 6.5 milyon Euro para verdirip Diagne gibi kazma ya dört yılda 23 milyon Euro para verdiriyor.Parator nede olsa

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