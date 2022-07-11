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  4. Son dakika: Juventus, Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba'yı transfer etti!

Son dakika: Juventus, Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba'yı transfer etti!

11.07.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna Erik Ten Hag'ı oturtan Manchester United'da hamleler peş peşe geliyor. Sol bek mevkiine Tyrell Malacia'yı transfer eden Manchester United'da Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba'nın gelecekleri merak ediliyordu. Paul Pogba'nın yeni adresi resmen belli oldu. Fransız orta saha eski kulübü Juventus'a geri döndü.

Son dakika: Juventus, Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba'yı transfer etti!

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktörlük görevine Ajax'tan Erik Ten Hag'ı getiren Manchester United'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

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JUVENTUS RESMEN AÇIKLADI

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

"GERİ DÖNDÜ"

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Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Juventus, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapıldığını ve Fransız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

"ŞAMPİYON OLARAK DÖNDÜ"

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Juventus'un açıklamasında, "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu." ifadeleri yer aldı.

JUVENTUS'TA RÜYA GİBİ BİR DÖNEM GEÇİRMİŞTİ

Pogba, 2012-2016 yıllarında Juventus forması giymiş ve bu sürede 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

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