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Son dakika: Juventus Paulo Dybala ve Alvaro Morata ile yollarını ayırdı!

30.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'ta adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Torino ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamayla yıldız oyuncular Paulo Dybala ve Alvaro Morata ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Juventus Paulo Dybala ve Alvaro Morata ile yollarını ayırdı!
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A ekibi Juventus, Paulo Dybala ile Alvaro Morata ile yollarını ayrıldığını açıkladı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada, Paulo Dybala'nın kariyerine Torino'dan uzakta devam edeceğine yer verildi. Açıklamada "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise "Alvaro Morata'nın ikinci siyah-beyaz macerası sona erdi. Teşekkürler Alvaro" ifadeleri kullanıldı.

Juventus formasıyla 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asiste imza atarken, Alvaro Morata bu sezon çıktığı 48 mücadelede 12 gol, 9 asist kaydetti.


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