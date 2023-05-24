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Son dakika: Juventus'ta karar verildi, Fenerbahçe atağa geçti! Angel Di Maria için Galatasaray derken...

24.05.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan tüm hızıyla sürerken, gelecek sezonla ilgili flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınından Sky Italia, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Bu haberin ardından Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen yıldız isim için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Juventus'ta karar verildi, Fenerbahçe atağa geçti! Angel Di Maria için Galatasaray derken...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde bulunuyor. Sarı - kırmızılılar, gelecek hafta konuk olacağı MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Olası bir puan kaybında ve Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde ise şampiyon, Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde belli olacak.

Futbolseverler son viraja odaklanmışken, kulüpler de bir yandan gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

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İtalyan basınından Sky Italia, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ, İLK GÖRÜŞME YAPILDI

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Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre sarı - lacivertliler, Di Maria'nın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli kurmayların bu transferi bitirmeye kararlı olduğu kaydedildi.

GALATASARAY'LA DA ANILDI

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İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservis bedeli olmamasına rağmen ciddi bir bütçe ayırdığı ve imza parası vermeye de hazır olduğu iddia belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Di Maria, Juventus formasıyla 38 resmi maçta 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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