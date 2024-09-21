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  4. SON DAKİKA: Kadıköy'de mağlubiyet sonrası olay! Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

SON DAKİKA: Kadıköy'de mağlubiyet sonrası olay! Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 23:39
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Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk. Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun karşılaşmanın ardından oldukça gergin olduğu gözükürken, Portekizli hoca basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kadıköy'de mağlubiyet sonrası olay! Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

TOPLANTIYA KATILMADI STADI TERK ETTİ

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Portekizli teknik adamın basın toplantısına çıkması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcının toplantıya katılmadan, stadyumu terk ettiği öğrenildi.

"BU KADAR BEKLEYEMEM"

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Rizespor maçı sonrasında 7 dakika basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk'un, Fenerbahçe maçı sonrasında 14 dakika basın toplantısı düzenlemesi sonrasında Jose Mourinho'nun 'bu kadar bekleyemem dediği' ve basın toplantısına katılmadığı gelen bilgiler arasında.

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Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
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