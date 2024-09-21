SON DAKİKA: Kadıköy'de mağlubiyet sonrası olay! Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

TOPLANTIYA KATILMADI STADI TERK ETTİ

Portekizli teknik adamın basın toplantısına çıkması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcının toplantıya katılmadan, stadyumu terk ettiği öğrenildi.

"BU KADAR BEKLEYEMEM"

Rizespor maçı sonrasında 7 dakika basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk'un, Fenerbahçe maçı sonrasında 14 dakika basın toplantısı düzenlemesi sonrasında Jose Mourinho'nun 'bu kadar bekleyemem dediği' ve basın toplantısına katılmadığı gelen bilgiler arasında.