SON DAKİKA: Avrupa'da Türk Gecesi... Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu oldu! Sarı-Lacivertliler bir ilki başardı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finalleri kaybeden Sarı-Lacivertliler, ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

İLK PERİYODA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk periyodunu Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşısında 29-17 önde tamamlarken Breanna Stewart, sahnedeydi. ABD'li oyuncu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 17 sayı attığı ilk çeyreği 17 sayıyla tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI!

Yaşanan şampiyonluk sonrası Fenerbahçe resmi hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı...

"Büyük emek,

Sonsuz inanç,

Son ana dek mücadele!

Adını beş kez finale yazdırıp

EN SONUNDA O KUPAYI BÜYÜK TARAFTARINA GETİRMEK!

Çok üzüldük,

Biz çok üzüldük,

Ama vazgeçmedik,

Hiç geri dönmedik!

VE ŞİMDİ SONUNA KADAR HAKETTİĞİMİZ MUTLULUK ELLERİMİZDE!

BUGÜN,

HEM ERKEK HEM KADINLARDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KUPASINI MÜZESİNE GETİREN TÜRKİYE'NİN TEK KULÜBÜ FENERBAHÇE!

BUGÜN,

MUTLU OLMA SIRASI BİZDE!

BUGÜN,

FENERBAHÇE ADI YİNE GURURLA DİLLERİMİZDE!

YAŞA FENERBAHÇE,

TÜRK SPORUNUN EN BÜYÜĞÜ OLDUĞU İÇİN!

YAŞA FENERBAHÇE,

HER BRANŞTA ÜLKENİ DÜNYAYA TEMSİL ETTİĞİN İÇİN!

YAŞA FENERBAHÇE,

MİLYONLARCA TARAFTARINLA İNANDIĞIN, KENETLENDİĞİN İÇİN

VE GURUR DUY FENERBAHÇELİ!

Çünkü #DünyanınEnBüyükSporKulübü FENERBAHÇE!"

