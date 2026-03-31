SON DAKİKA |Kahin kedi, Kosova-Türkiye maçının sonucunu tahmin etti! Daha önce tüm maçları tutturmuştu

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda adeta ölüm kalım maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, nefeslerin tutulduğu bu kritik 90 dakika öncesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemiş durumda.

Futbol kamuoyu ve otoriteler dev maçın taktiksel analizlerini yapadursun, sosyal medyadan gelen yüzleri gülümseten bir tahmin bir anda tüm gündemi değiştirmeyi başardı.

KAHİN KEDİ "NİMBUS THE KING" SAHNEDE!

Daha önce birçok büyük spor müsabakasının sonucunu doğru bilerek sosyal medyada adeta bir fenomene dönüşen ve milyonlarca takipçisi bulunan "Nimbus The King" isimli kahin kedi, Kosova - Türkiye maçı öncesi bir kez daha sahneye çıktı.

Önüne konulan seçenekler arasından patisiyle seçim yaparak kazanan takımı "tahmin eden" sevimli kedi, Dünya Kupası biletini belirleyecek olan bu kritik eşleşmede tercihini tereddütsüz bir şekilde Türkiye'den yana kullandı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Elbette yeşil sahadaki sonuçları patili dostlarımızın hisleri değil, futbolcuların mücadelesi belirleyecek olsa da; Nimbus The King'in Ay-Yıldızlı ekibimizi seçtiği o anlar Türk futbolseverler için büyük bir moral kaynağı oldu. Paylaşılan tahmin videosu kısa süre içinde X (Twitter), Instagram ve TikTok gibi platformlarda elden ele yayılarak milyonlarca kez izlendi ve adeta etkileşim rekorları kırdı.

Taraftarlar, sevimli kahinin bu tercihini "Amerika yolculuğu başladı" ve "Kahin kedi bile bize inanıyor" gibi eğlenceli yorumlarla paylaşıp maç öncesi o yüksek stresi bir nebze olsun üzerlerinden atmayı başardı.