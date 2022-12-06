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Son dakika: KAP bildirimi geldi! Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı...

06.12.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Yunus Akgün'ün geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılara bu sezon başında dönen ve birçok maçta süre alan Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: KAP bildirimi geldi! Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, genç futbolcu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

YUNUS AKGÜN'ÜN MAAŞI:

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  • 2022/23: 13.650.000 TL
  • 2023/24: 14.950.000 TL
  • 2024/25: 17.200.000 TL
  • 2025/26: 19.750.000 TL

ÖZBEK: "YUNUS'A SAHİP ÇIKMALIYDIK"

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İmza töreninde hazır bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yunus bizim evladımız, 8 yaşında kulübe gelmiş. 14 senedir burada. O, Galatasaraylı Yunus. İnsan evladına nasıl sahip çıkarsa, biz de Yunus'a kariyeri açısından sahip çıkmalıydık. Bu bizim görevimiz. Kendisiyle sözleşme yeniledik, hayırlı olsun. Bizim Yunus karakterinde, Yunus gibi bünyemizden yetişmiş futbolculara çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

AKGÜN: "ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

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Yunus Akgün ise "Çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim. Galatasaray formasını giymekten her zaman onur duydum. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur." dedi.

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