Son dakika: Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya maçı sonrası tüm takıma sitem! 'Mutlu muyum? Değilim!'

Son dakika haberleri: Letonya ile A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında kozlarını paylaştı. Türkiye, son anlarına 2-1 önde girdiği maçın 90+4. dakikasında gol yedi ve skor 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise Barış Alper Yılmaz'ın asistinde İrfan Can Kahveci sahneye çıktı ve kırmızı - beyazlıları 3-2 öne geçirdi.

Bu skorun ardından D Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

"ADAMLAR 10 KİŞİYKEN..."

Takım arkadaşlarına sitem eden Çalhanoğlu, "Çok şükür son saniyede golü bulduk. Daha rahat kazanmalıydık. Adamlar 10 kişiyken, son saniyede nefesimiz tükeniyor. Hiç rahat maç kazanamıyoruz." dedi.

"MUTLU DEĞİLİM!"

Mutlu olmadığını dile getiren yıldız isim, "Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Mutlu muyum? Değilim! Bu maçlar nedense zor geçiyor bizim için. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.



