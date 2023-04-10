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  4. Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay! Willian Arao'nun golü iptal edildi, sarı - lacivertli taraftarlar isyan etti...

Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay! Willian Arao'nun golü iptal edildi, sarı - lacivertli taraftarlar isyan etti...

10.04.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve oldukça tempolu başlayan maçın henüz 4. dakikasında Fenerbahçe, Willian Arao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı - lacivertlilerin sevinci ise sadece saniyeler sürdü. Hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonda faul olduğuna karar verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay! Willian Arao'nun golü iptal edildi, sarı - lacivertli taraftarlar isyan etti...

Son dakika haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı oldukça heyecanlı geçen maçta yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ARAO GOLÜ ATTI

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Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Attila Szalai, ceza sahası içine bir orta yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Willian Arao, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

FAUL KARARI VERİLDİ

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Golü kutlayan sarı - lacivertli futbolcuların sevinci ise kısa sürdü. Müsabakanın hakemi Abdülkadir Bitigen, Willian Arao'nun vuruşu sırasında ceza sahasında bulunan Samet Akaydin'in rakibine faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz kıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

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Bitigen'in golü iptal etmesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyonda faul olmadığını öne sürerek Abdülkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

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