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Son dakika: Karlı derbide son dakika golü! Trabzonspor, Galatasaray'ı devirdi

23.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son 11 haftada yalnızca 1 galibiyeti bulunan ve 3 maçtır kaybeden Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyordu. Trabzonspor ise 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirip aldığı galibiyetle İstanbul'dan şampiyonluk yolunda puan farkını açıp dönmenin planlarını yapıyordu. Yoğun kar yağışı altında geçen mücadele karşılıklı ataklara sahne oldu. Karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Son dakika: Karlı derbide son dakika golü! Trabzonspor, Galatasaray'ı devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

İki takımın da 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşma yoğun kar yağışı altında oynandı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent ile 2 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, bu maçlardan puan alamadı. Trabzonspor'da da son 2 haftada alınan beraberlikler galibiyet hasretini ortaya çıkardı. İki takımın galibiyet hasretini sonlandırmak için çıktığı karışlaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

UĞURCAN İNANILMAZ KURTARDI

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Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaraylı Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kurtaran Uğurcan herkes tarafından alkış topladı. Çekilen şut savunma çarpınca ters ayakta yakalanan milli eldiven inanılmaz bir refleks göstererek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

CICALDAU PENALTIDAN ATTI

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  1. dakikada Denswill ceza alanı içinde Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına bastı ve genç oyuncu yere düştü. Karaoğlan ilk anda penaltı düdüğünü çalmasa da VAR uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi. Cicaldau, Uğurcan'la topu farklı köşelere gönderdi ve Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.

BAKASETAS ATTI

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  1. dakikada sahneye çıkan Bakasetas 115 gün sonra Süper Lig'de ilk golünü attı, takımına eşitliği sağladı.

EDIN VISCA ÖNE GEÇİRDİ

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın büyük hatası sonrası araya giren Visca, 90. dakikada durumu 2-1 yaptı. Edin Visca, Trabzonspor'daki ilk golünü Galatasaray'a attı.

FEGHOULI 3 MAÇ SONRA KADRODA

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Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Cezayir’in kadrosunda olan Sofiane Feghouli takımının turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray’a döndü. Cezayirli futbolcu son olarak sarı kırmızılı takımın ligin 19’uncu haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında süre alırken, takımının turnuvaya veda edip yeniden Galatasaray’a dönmesinin ardından Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı ve maça yedek kulübesinde başladı.

FATİH ÖZTÜRK KALEYİ ALDI

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Galatasaray’ın deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı. Muslera’nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe’nin istenilen performansı sergileyememesi sonrasında kaleyi devralan Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıktı.

TRABZONSPOR’DA 2 İSİM DEĞİŞTİ

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 22’nci haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında 2 ismi değiştirdi.
Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine yeni transfer Puchacz ve Nwakaeme karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında şu ilk 11’le sahaya çıktı: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius.

MAÇ KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDI

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Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç, kar yağışı altında oynandı. İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, kritik maçı da etkilerken, Nef Stadyumu zemininde maçı etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmadı.
Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen Nef Stadyumu tribünlerinde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

SELAHATTİN BEYAZIT ANILDI

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Hayata veda eden Galatasaray’ın efsane başkalarından Selahattin Beyazıt, Trabzonspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı futbolcular ısınma öncesinde, “Selahattin Beyazıt - Başımız sağ olsun” yazılı pankartla sahaya çıktı.
Ayrıca, Selahattin Beyazıt ve A Milli Takım ile Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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