Son dakika: Kasımpaşa, Altay'ı 4 golle yıktı! Karşılaşmada tarihe geçen anlar yaşandı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Altay, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35. ve 50. dakikalarda Eysseric ile 42. ve 63. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Altay'ın sayıları ise 45+1. dakikada İbrahim Öztürk ve 81. dakikada penaltıdan Kappel'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, son 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve sezonu 53 puanla tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Altay ise 34 puanla Süper Lig'e veda etti.

UMUT BOZOK, 20 YAPTI

Kasımpaşa'da Umut Bozok, karşılaşmada attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 20 yaptı ve gol krallığında zirvede yer aldı.

İBRAHİM ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Kasımpaşa filelerini havalandıran Altay'ın 40 yaşındaki kaptanı İbrahim Öztürk, Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

