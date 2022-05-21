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  4. Son dakika: Kasımpaşa, Altay'ı 4 golle yıktı! Karşılaşmada tarihe geçen anlar yaşandı...

Son dakika: Kasımpaşa, Altay'ı 4 golle yıktı! Karşılaşmada tarihe geçen anlar yaşandı...

21.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Altay deplasmanına konuk olan Kasımpaşa, müsabakadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı ve sezonu galibiyetle tamamladı. Kasımpaşa'nın santrforu Umut Bozok ise attığı 2 golle yıldızlaştı. Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk ise tarihe geçti...

Son dakika: Kasımpaşa, Altay'ı 4 golle yıktı! Karşılaşmada tarihe geçen anlar yaşandı...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Altay, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35. ve 50. dakikalarda Eysseric ile 42. ve 63. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Altay'ın sayıları ise 45+1. dakikada İbrahim Öztürk ve 81. dakikada penaltıdan Kappel'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, son 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve sezonu 53 puanla tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Altay ise 34 puanla Süper Lig'e veda etti.

UMUT BOZOK, 20 YAPTI

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Kasımpaşa'da Umut Bozok, karşılaşmada attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 20 yaptı ve gol krallığında zirvede yer aldı.

İBRAHİM ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

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Kasımpaşa filelerini havalandıran Altay'ın 40 yaşındaki kaptanı İbrahim Öztürk, Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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