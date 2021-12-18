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Son dakika: Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

18.12.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile yollarıın ayrıldığını duyurdu.

Son dakika: Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Süper Lig 'in 17. haftasında konuk ettiği Sivasspor 'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da son dakika gelişmesi... 11 puanla ligin son sırasında yer alan Lacivert Beyazlılar, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Cihat Arslan'ın ayrılığı sonrası Kasımpaşa'nın başına geçen Kutlu, Malatyaspor galibiyetiyle göreve başlasa da devamını getiremedi. İstanbul ekibinde 7 maça çıkan Kutlu, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

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