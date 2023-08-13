Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası yazarlardan çarpıcı yorumlar! 'Çok konuşup hava yaparsan...', '1 golle şampiyon değişiyor!'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Son şampiyon Galatasaray; 1 puanla Kayseri'den dönerken, spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar geldi.

İşte yazarların köşelerinde kaleme aldıklarından öne çıkanlar;

"UÇAK İNDİRMEKLE OLMUYOR"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Transfer ayının başladığından bugüne kadar devamlı uçak indiren takım Galatasaray. Dün bu uçakları çok indiren takımın karşısında, transfer tahtası kapalı bir takım vardı. Uçaklar, tahtayı geçemedi! Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, diğerlerine göre transferle makası açtılar. Bakalım bu makas lige yansıyacak mı? Futbol sahada oynanıyor, uçak indirmekle olmuyor veya çilekle, kirazla da olmuyor. Onları çok konuşur hava yaparsan, çileği değil ayvayı yersin!"

"KAYBETMEDİĞİNE SEVİNSİN"

LEVENT TÜZEMEN/FOTOMAÇ: "Barış'ın yerine Yunus'u almamak, Kerem'in daha fazla yıpranmamasını engellememek Okan hocanın zaafıydı. Maça sol bekte Dubois ile başladı, sonra oyuna Angelino'yu aldı. Madem Angelino oynayacaktı, yeni transfer olarak neden ilk 11'de başlamadı. Zaha'nın tam hazır olmadığını gördüm. Kerem Demirbay da çok ağır oynuyor, Galatasaray'ı ön tarafa geç taşıyor. Demirbay bu performansıyla asla Mertens'i kesemez. Icardi, Galatasaray'a gelirken yönetimden güçlü bir kadro talep etmişti. Arjantinli yıldıza bir kez kafa topu geldi, onu da kaleci Bilal çıkardı. Kerem ile Icardi'nin çok iyi anlaştığını biliyoruz. Kerem'i, Zaha kenarda oynayacak diye ortaya almak hiç işe yaramadı. Oysa Kerem kanatta İcardi'ye daha etkili paslar atabiliyor. Okan hoca bir puan aldığına üzülmesin, kaybetmediğine sevinsin."

"RAMAZAN GOLÜ ATSA GALATASARAY KAYBEDECEKTİ"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "İkinci yarı art arda değişiklikler geldi. Son bölümde Kerem Demirbay olsun, Zaha olsun pek tabii ki İcardi olsun bu oyuncuların da oyuna katkısı hemen hemen hiç yok. Uzatmaların son dakikasında Ramazan Civelek'in pozisyonu gol olsa Galatasaray maçı kaybedecekti. Galatasaray geçen sene de aslında lige kötü başlamıştı. İlk 6-7 hafta çok olumsuz sinyaller vermişti. Ama fark şu; geçen yıl kötü oynarken kazanan Galatasaray vardı. Pek tabii ki ligin ilk maçında kaybedilen puanlardan sonra kesin hükümler vermek son derece yanlış. Ama sanki bu takıma bir an önce Torreira'nın dönmesi lazım. Geçen yıl kaybedilen topların çok kısa sürede kazanılmasında onun çok ciddi payı vardı. Sonuçta ilk maçın günahı olmaz derler, biz de öyle diyelim. Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Tahtaları kapalı ama dün gece iyi mücadele ettiler ve Galatasaray'dan daha fazla ciddi pozisyon buldular. Hakem Halil Umut Meler verdiği her kararda haklıydı. Klasına yakışan, mükemmel bir maç yönetti."

"ONCA PARA HARCAMAYA NE GEREK VAR?"

CEM DİZDAR/FANATİK: "Oyun iyice durağana dönünce Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye toplanan kulübe gücünü ikişer ikişer sahaya sürdü. Hal böyle olunca Kayseri de iyice gömülüp, fırsat kollama düzenine geçti! Sonuçta uzun bölümü tatsız ikinci yarı da ilki gibi golsüz bitti. Elbette sezon başı, elbette hava bunaltıcı ama bu kadar ‘Oyunsuz bir oyun’ için ne onca para harcamaya ne o kadar antrenmana gerek var? Ve sanırım Kayseri bu sezon da transfer yapamadığı için birlikte efektif antrenman yapmanın meyvelerini toplayacak. Ama kimler antrenmanın en kıymetli şey olduğunu anlayacak işte orası muğlak..."

"BURUK, ÜRETKENLİĞİ YOK ETTİ"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Okan Buruk ikinci yarı arka arkaya hamlelere başladı. Ama önemli isimlerde olsa arkadaşlarını tanımayan ve tam hazır olmayan isimlerin hepsi oyuna girince saha içi organizasyonu arızaya uğradı. Hücum girişimleri bireyselliğe döndü. Sonuçta da 2 önemli puan kaybedildi. Aslında maçın son saniyesinde Galatasaray, Ramazan'ın kaçırdığı net fırsatla yenilgiden de kurtulmuş oldu. Bana göre Okan Buruk'un çok fazla takıma alışmamış oyuncu değişiklikleriyle son bölümdeki üretkenliği yok etti."

"TRABZON MAÇINDA DA KAYIP OLURSA..."

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Şampiyon takımın sempatizanları en çok etkili ve sert bi kafa vuruşuyla rakip kaleyi yoklayan Icardi'den bir şeyler bekliyordu. Bitime 10 dakika kadar kala Okan Hoca son koz olarak Barış'ın yerine Halil'i sahaya sürdü. Geçen sezon başında da skor bulmakta zorlanan Cimbom için ilk haftalar belliki çok zor geçecek. Sıradaki Trabzon maçında da puan kaybı yaşanırsa Okan Hoca desteyi karıp kağıtları yeniden dağıtmak zorunda kalacak."

"BÖYLE OLMAZ!"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Oliveira koşuyor, rakiple boğuşuyor ama yaratıcılık sıfır... Sahada kaldığı sürede bir tek orta yaptı. O güzel ortaya aynı güzellikte Icardi kafa vurdu ama sahanın en iyisi Kayserispor kalecisi Bilal gole müsaade etmedi. Portekizli futbolcudan beklenti daha yüksek. Barış Alper de çabalıyor ama neticede bu futbol, topu üç direğin arasından geçiremezsen, galip gelemezsin. Hele bir pozisyon var ki, Icardi bomboş durumda, topu ona vermek yerine dışarıya gönderdi. Böyle olmaz! Bilhassa genç futbolcuların daha dikkatli olması lazım."

"1 GOLLE ŞAMPİYON DEĞİŞİYOR"

NİHAT KAHVECİ/NUTSPOR: "İlk maçın günahı olmaz ama bizim ligimizde 1 golle şampiyon değişiyor. Galatasaray, çok önemli iki puan kaybetti. Hiçbir Galatasaray taraftarının mutlu olduğunu düşünmüyorum."

