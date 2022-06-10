Son dakika: Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı! Bundan sonra dünya devinde formasını terletecek...

Son dakika haberleri... Galatasaray'a para yağacak! Gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu transferi sonunda nihayete bağlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübe Kerem için adeta teklif yağarken, yıldız oyuncu da takımdan ayrılık Avrupa'da forma giymek istiyor. Galatasaray'dan ayrılırken takımına para kazandırmak isteyen Kerem'in bonservis bedeli ise dudak uçuklatan cinsten...

SON DAKİKA: KEREM AKTÜRKOĞLU DÜNYA DEVİNİ İSTİYOR

23 yaşındaki genç futbolcu kendisine talip olan kulüpler arasından Borussia Dortmund'u seçti. Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibinde kendisini daha çok geliştireceğini düşünüyor.

Bundesliga temsilcisi yeni yapılanmaya gitme kararı almış ve takımın başına Edin Terzic'i getirmişti. Çiçeği burnunda teknik direktör, Kerem Aktürkoğlu'nun ısrarla kadroya katılmasını istiyor.

Borussia Dormund bonservis bedeli olarak 20 milyon euroya kadar yükseldi. Sarı-kırmızılılar resmî teklifi bekliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'da en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.



