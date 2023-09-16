Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda itiraf! 'Milli takımda yaşadığım olaydan sonra kendime zor geldim!'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden 2'sini kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

"KENDİME ZOR GELDİM"

"Milli takımda yaşadığım olaydan sonra zor kendime geldim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İdmanlara da katılamadım. Ama böyle dönmek çok güzel."

"MERTENS, GALATASARAY'I YAŞIYOR"

"Dries Mertens, Galatasaray'ı yaşayan bir oyuncu. Olimpija Ljubljana maçında 'Ne vurdun dedim!'. O da bana bu kez aynı şeyi söyledi. Ben de 'senden gördüm' dedim. Yıldız oyuncular ama hiç kaprisli değiller. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar."

