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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda itiraf! 'Milli takımda yaşadığım olaydan sonra kendime zor geldim!'

16.09.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 3. kez kazandı. Galatasaray'da attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maça damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden 2'sini kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

"KENDİME ZOR GELDİM"

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"Milli takımda yaşadığım olaydan sonra zor kendime geldim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İdmanlara da katılamadım. Ama böyle dönmek çok güzel."

"MERTENS, GALATASARAY'I YAŞIYOR"

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"Dries Mertens, Galatasaray'ı yaşayan bir oyuncu. Olimpija Ljubljana maçında 'Ne vurdun dedim!'. O da bana bu kez aynı şeyi söyledi. Ben de 'senden gördüm' dedim. Yıldız oyuncular ama hiç kaprisli değiller. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar."

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