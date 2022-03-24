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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi herkesi ağlattı! 1999 depreminde enkaz altında...

24.03.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, dünya basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Fransa'nın en saygın spor gazetelerinden L'Equipe, Portekiz-Türkiye karşılaşmasının öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. 23 yaşındaki genç oyuncunun 1999 yılında İzmit'te meydana gelen depremde enkaz altında kalıp, kurtulmaya başardığını yazdı. Kerem'in daha önce bilinmeyen bu hikayesi okuyanları duygulandırdı...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi herkesi ağlattı! 1999 depreminde enkaz altında...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu için Fransa'nın L'Equipe gazetesi de yorumsuz kalamadı. Dünyanın her yerinden takipçisi bulunan genç ismi mercek altına alan L'Equipe, Kerem'in daha önce bilinmeyen hikayesini gözler önüne serdi. Bu hikayeyi okuyan taraftarlar duygusal anlar yaşadı...

7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALMIŞ

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Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara yer verilirken 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalıp sonrasında enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verildi.

L'Equipe'deki Kerem Aktükoğlu haberinin detayında şu ifadeler yer alıyor;

"İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldü. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altındaki Kerem'i sağ salim kurtarmayı başardı. Bu gelişme tüm Aktürkoğlu ailesini sevince boğdu. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi."

25 MİLYON EURO

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Galatasaray'ın, Kerem için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamaması durumunda oyuncuyu satmak zorunda kalabileceği vurgulandı.


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