Son dakika: Kerem Aktürkoğlu ret yedi! Hayalleri resmen suya düştü...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın sözleşme uzattığı Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri bitmiyor. Sözleşmesini uzatmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Kerem'e ret cevabı geldi.

LYON ŞEF SCOUT'UNU GÖNDERMİŞTİ

Lyon, Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek üzere Beşiktaş derbisi, Barcelona maçları ve Portekiz karşılaşmasına şef scout Bruno Cheyrou'yu gönderdi. Cheyrou söz konusu karşılaşmalarda Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU RET YEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bruno Cheyrou, Kerem Aktürkoğlu hakkında olumsuz rapor verdi. Galatasaray'da Luis Campos'un '35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin' dediği Kerem Aktürkoğlu'nda yaşanan bu gelişme Sarı-Kırmızılıları şaşırttı. Atletico Madrid'in 23 yaşındaki futbolcu için daha önce 14 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.



