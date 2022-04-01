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  4. Son dakika: Kerem Aktürkoğlu ret yedi! Hayalleri resmen suya düştü...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu ret yedi! Hayalleri resmen suya düştü...

01.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yükselen performansı nedeniyle dünya devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu izlenmeye devam ediyor. Barcelona ve Beşiktaş maçında genç oyuncuyu izlemeye gelen Lyon yetkililerinden Kerem'i üzecek bir haber geldi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu ret yedi! Hayalleri resmen suya düştü...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'ın sözleşme uzattığı Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri bitmiyor. Sözleşmesini uzatmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Kerem'e ret cevabı geldi.

LYON ŞEF SCOUT'UNU GÖNDERMİŞTİ

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Lyon, Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek üzere Beşiktaş derbisi, Barcelona maçları ve Portekiz karşılaşmasına şef scout Bruno Cheyrou'yu gönderdi. Cheyrou söz konusu karşılaşmalarda Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU RET YEDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bruno Cheyrou, Kerem Aktürkoğlu hakkında olumsuz rapor verdi. Galatasaray'da Luis Campos'un '35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin' dediği Kerem Aktürkoğlu'nda yaşanan bu gelişme Sarı-Kırmızılıları şaşırttı. Atletico Madrid'in 23 yaşındaki futbolcu için daha önce 14 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.


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