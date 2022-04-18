Son dakika: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yapılacak seçimin hemen ardından transfer harekatı başlayacak. Yeni gelecek oyuncular için kaynak arayışına girmesi beklenen sarı-kırmızılı yöneticilerin iç transferde hareketli günler yaşaması bekleniyor.

KEREM'İN GİTMESİNE İZİN VERİLECEK

Kapıya dayanan borçlar yüzünden Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verilecek. Sözleşmesi bu sezon başında yenilenen yıldız oyuncunun Avrupa'daki taliplerine yeşil ışık yakan Galatasaray, sezon sonunda Kerem'in ayrılmasına izin verecek.

20 MİLYON EURO

Kerem'in büyük liglerde oynamasının hayalini kuran Galatasaray taraftarı, yıldız oyuncuya Lyon'un talip olmasıyla hayal kırıklığına uğradı. 20 milyon Euro gibi bir bedeli ödemeye hazır olan Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu'nu sezon sonunda kadrosuna katabilir.



