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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

18.04.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da borçlar can sıkıyor. Göreve gelecek yeni başkan kara bir tabloyla karşılaşacak. Galatasaray'da bu yüzden kısa vadeli bir kurtuluş reçetesi oluşturuldu. Yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Avrupa'da oynama hayaliyle bilinen Kerem'in olası yeni durağı taraftarları üzdü. İşte haberin detayları...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da yapılacak seçimin hemen ardından transfer harekatı başlayacak. Yeni gelecek oyuncular için kaynak arayışına girmesi beklenen sarı-kırmızılı yöneticilerin iç transferde hareketli günler yaşaması bekleniyor.

KEREM'İN GİTMESİNE İZİN VERİLECEK

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Kapıya dayanan borçlar yüzünden Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verilecek. Sözleşmesi bu sezon başında yenilenen yıldız oyuncunun Avrupa'daki taliplerine yeşil ışık yakan Galatasaray, sezon sonunda Kerem'in ayrılmasına izin verecek.

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20 MİLYON EURO

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Kerem'in büyük liglerde oynamasının hayalini kuran Galatasaray taraftarı, yıldız oyuncuya Lyon'un talip olmasıyla hayal kırıklığına uğradı. 20 milyon Euro gibi bir bedeli ödemeye hazır olan Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu'nu sezon sonunda kadrosuna katabilir.


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