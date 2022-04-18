Son dakika: ''MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik Galatasaraylı!'' Bu iddia gündemi sarsar...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi. Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturduğu ekip, 16 Haziran'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu'na dek MHK'yi yönetecek. Bu Genel Kurul'da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.

HAKEMLİK DE YAPTI

Sabri Çelik ilk olarak 2004-2005 arasında MHK Başkanı olmuştu. 63 yaşındaki eski hakem, 2019 yılında yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti.

Çelik ayrıca Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yeni MHK Başkanı'nın Galatasaraylı olduğunu iddia eden Kaya Çilingiroğlu, "Yeni MHK başkanı iyi Galatasaraylıdır. Sabri Çelik, Beşiktaş - G.Saray maçında 48 maçlık serisine son verdi Beşiktaş'ın. Hiçbir Beşiktaşlı unutmaz. Gelen gideni aratmasın diye uyarıyorum insanları." demişti. MHK'nın resmi açıklamasının ardından Çilingiroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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