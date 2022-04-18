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  4. Son dakika: ''MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik Galatasaraylı!'' Bu iddia gündemi sarsar...

Son dakika: ''MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik Galatasaraylı!'' Bu iddia gündemi sarsar...

18.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Sabri Çelik üçüncü kez MHK'nın başına geçerken, üyeler de duyuruldu. Bu açıklamanın ardından akıllara Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamaları geldi. Çilingiroğlu, yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in Galatasaraylı olduğunu açıklayarak bir maç üzerinden örneklendirdi. Çilingiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: ''MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik Galatasaraylı!'' Bu iddia gündemi sarsar...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi. Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturduğu ekip, 16 Haziran'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu'na dek MHK'yi yönetecek. Bu Genel Kurul'da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.

HAKEMLİK DE YAPTI

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Sabri Çelik ilk olarak 2004-2005 arasında MHK Başkanı olmuştu. 63 yaşındaki eski hakem, 2019 yılında yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti.

Çelik ayrıca Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.

Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik ismi sosyal medyayı salladıSon dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik ismi sosyal medyayı salladı

KAYA ÇİLİNGİROĞLU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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Yeni MHK Başkanı'nın Galatasaraylı olduğunu iddia eden Kaya Çilingiroğlu, "Yeni MHK başkanı iyi Galatasaraylıdır. Sabri Çelik, Beşiktaş - G.Saray maçında 48 maçlık serisine son verdi Beşiktaş'ın. Hiçbir Beşiktaşlı unutmaz. Gelen gideni aratmasın diye uyarıyorum insanları." demişti. MHK'nın resmi açıklamasının ardından Çilingiroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O MAÇ


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