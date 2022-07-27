SON DAKİKA! Kim Min-Jae'nin transferi Galatasaray'ı karıştırdı! "Sorumlular hesap versin"

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, kadro taviyelerini bir an önce tamamlayıp uyum sürecini en rahat şekilde atlatmak istiyor.

Bu doğrultada transfer harekatının yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşanan vedalar da en az transferler kadar ses getirirken, Sarı-Lacivertli kulüpte Kim Min-Jae, Galatasaray'da ise Marcao ayrılığı oldukça konuşulmuştu.

MARCAO 15'E KIM 20'YE!

Galatasaray'da ayrılık süreci oldukça sancılı geçen Marcao 15 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olurken, en az onun kadar zorlu görüşme sürecinin ardından Napoli’ye transfer olan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae'nin 20 milyon Euro'ya satılması Sarı-Kırmızılı kulüpte huzursuzluk yarattı.

EN İYİ 11'E SEÇİLMİŞTİ!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla grup aşamalarının en iyi 11'ine seçilmeye hak kazanan Brezilyalı oyuncu Marcao Galatasaray'a 11.5 milyon euro artı 3.5 milyon euro’luk bonuslarla 15 milyon Euro kazandırırken, Min-Jae Sarı-Lacivertli kulübe 18.05 milyon euro serbest kalma bedeli artı 2 milyon Euro’luk bonuslarla 20 milyon Euro kazandırdı.

"SORUMLULAR HESAP VERSİN!"

Yaşanan bu 5 milyon Euro'luk hem kulüp hem de taraftar nezdinde tartışmalara neden olurken, bazı sarı kırmızılı taraftarlar "Sorumlular hesap versin" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

KIM MIN-JEA MARCAO

Maç (Dak) 31(2674) 26(2278)

Pas (%) 89 89.1

HavaTopu 1.7 1.7

Top Çalma 1.5 1.8

Top kesme 2.3 1.8

Uzaklaştırma 4.1 3

Çalım yeme 0.4 1.1

Orta pas 60.5 62.5

Uzun top 2.8 3.7



