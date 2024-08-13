SON DAKİKA: Kırmızı kart görmüştü! TFF'den Arda Turan kararı...

Süper Lig'de ilk haftanın sona ermesinin ardından TFF haftanın PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.

ARDA TURAN 'TEHDİT' GEREKÇESİYLE SEVK EDİLDİ

Arda Turan "Tehdit" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesi dikkat çekti.

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN SEVK NEDENLERİ

-Galatasaray - Saha olayları

-Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat

-Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

-Trabzonspor - Çirkin ve kötü tezahürat