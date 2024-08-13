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SON DAKİKA: Kırmızı kart görmüştü! TFF'den Arda Turan kararı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 19:44
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TFF'den yapılan açıklamada 9 Süper Lig kulübünün yanı sıra Eyüpspor hocası Arda Turan'ın da PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kırmızı kart görmüştü! TFF'den Arda Turan kararı...

Süper Lig'de ilk haftanın sona ermesinin ardından TFF haftanın PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.

ARDA TURAN 'TEHDİT' GEREKÇESİYLE SEVK EDİLDİ

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Arda Turan "Tehdit" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesi dikkat çekti.

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN SEVK NEDENLERİ

-Galatasaray - Saha olayları
-Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat
-Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
-Trabzonspor - Çirkin ve kötü tezahürat

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Arda Turan PFDK kırmızı kart son dakika
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