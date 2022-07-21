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Son dakika: Konyaspor, BATE Borisov'u mağlup etti ve tur kapısını araladı!

21.07.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk oldu. BATE Borisov'un ev sahipliğinde olmasına rağmen mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan müsabaka, 10 kişi kalmasına rağmen Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve yeşil - beyazlılar, rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

Son dakika: Konyaspor, BATE Borisov'u mağlup etti ve tur kapısını araladı!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. Yeşil - beyazlı ekip, mücadelede neredeyse tek kale top oynadı. Konyaspor, rakibinden üstün gözüktüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

BATE Borisov'un ev sahipliğinde olmasına rağmen MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan karşılaşma Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Zymer Bytyqi, 58. dakikada Michalak ve 90+5. dakikada Robert Muric kaydetti.

KIRMIZI KART

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Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı, 41. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından teknik direktör İlhan Palut'un öğrencileri rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

Eşleşmenin rövanşı, 28 Temmuz Perşembe günü yine MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA 13. RANDEVU

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Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıktı.

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER

Yeşil-beyazlı ekip, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

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Konyaspor konferans ligi
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