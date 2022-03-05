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Son dakika: Konyaspor'dan Galatasaray'a izin yok! 4 maç sonra galip geldiler...

05.03.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde 2 maçtır galip gelen Galatasaray, Konyaspor'u da yenerek 4.5 ay aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyordu. Konyaspor ise 4 haftalık galibiyet serisini dindirmek için sahaya çıktı. Ev sahibinin üstünlüğü ile geçen maç müthiş mücadeleye sahne oldu. İzleyenlerin bir dakika bile sıkılmadığı karşılaşma 2-0 Konyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Son dakika: Konyaspor'dan Galatasaray'a izin yok! 4 maç sonra galip geldiler...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Domenec Torrent yönetiminde son 2 maçını kazanan Galatasaray, Barcelona maçı öncesi bu maçı da kazanarak İspanya'ya iddialı bir şekilde gitme planları yapıyordu. Ligde bulunduğu konum nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilen Galatasaray yönetiminin de bu maça ilgisi çok fazlaydı. Ligin 2. sırasında bulunan Konyaspor'u yenip 3 maç üst üste kazanmayı amaçlayan Galatasaray'da tek hedef 3 puandı. Konyaspor'da 4 haftadır galip gelemeyerek taraftarlarını üzmeye başlamıştı. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleyi 2-0 Konyaspor kazandı ve yoluna devam etti.

MAÇIN BAŞINDA 1-0 OLDU

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Maçtaki ilk pozisyon golle sonuçlandı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Zymer Bytyqi, vakit kaybetmeden ortasını yaptı. Marcao'yu geçen topa net bir kafa vuruşu yapan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve dakika 8'de Konyaspor 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Adil'in kafa vuruşunda Pena'yı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Rahmanovic, kaleye yakın bir mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

3 BOYUTLU KOREOGRAFİ

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Konyaspor-Galatasaray maçında Türkiye'de bir ilk olan tribün olayı yaşandı. Konyasporlu taraftarlar 3 boyutlu koreografi hazırlayarak merak uyandırdı. Maç öncesi tribünlerde açılan pankart sadece 3 boyutlu gözlüklerle düzgün gözüktü. Galatasaraylı futbolcuların da şaşırdığı bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

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Geçtiğimiz aylarda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık, maç öncesi unutulmadı.

TRİBÜNLERDE İLGİNÇ YAZI

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Minik bir taraftar karşılaşmadan önce elindeki kağıda yazdığı bu yazıyla görüntüye geldi. 4 maçtır galip gelemeyen Konyaspor'a gönderme yapan küçük taraftar sosyal medyada paylaşıldı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'ın, Konyaspor maçı kadrosunda Arda Turan, Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe yer almadı. Muslera, Halil ve Morutan ise kadroya dahil edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Morutan'ı karşılaşma kadrosuna dahil ederken, Feghouli'yi 21 kişilik kadronun dışında bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı öncesinde ligde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 ile geçerken, Çaykur Rizespor'u da iç sahada 4-2 mağlup etmeyi başardı. Konyaspor ise iyi başlangıç yaptığı ve ikinci sırada yer aldığı ligde, oynadığı son 4 maçındna galibiyet çıkartamadı.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 İSİM SINIRDAYDI

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Muslera, Ömer Bayram ve Mohammed sarı kart görmeleri halinde, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacaktı.

GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor ile oynadığı maçlarda büyük üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Konyaspor ile Galatasaray bu maç öncesinde 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 30'unda gülen taraf sarı-kırmızılı ekip olurken, 4 maçı Konyaspor kazandı. 8 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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