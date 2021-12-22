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Son dakika: Konyaspor dolu dizgin! Hatayspor'u da devirdi!

22.12.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yüksek formunu sürdürdü.

Son dakika: Konyaspor dolu dizgin! Hatayspor'u da devirdi!

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor, 3. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Konyaspor, 29. dakikada Paul-Jose M'Poku ile skoru eşitledi.

Hatayspor, 31. dakikada Adekugbe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Konyaspor'da M'Poku, 54. dakikada ikinci golünü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Hatayspor, 72. dakikada fileleri havalandırsa da golden önce topun auta çıktığı tespit edildi.

Konyaspor'da Ahmet Çalık 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Konyaspor'da ayrıca Serdar Gürler de gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Ahmed Hassan, 90+2'de Konyaspor adına maçın skorunu belirleyen golü attı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 5'ini kaybeden Hatayspor, 29 puanda kaldı. Konyaspor ise Hatayspor'u 4 maç sonra mağlup etti ve puanını 36'ya yükseltti.

Hatayspor, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Süper Lig Hatayspor Konyaspor
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