Son dakika: Konyaspor niyeti bozdu! Dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato, Süper Lig yolunda...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken İttifak Holding Konyaspor, ligi 68 puanla 3. sırada tamamlamıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele edecek olan yeşil - beyazlılar, transferde de büyük oynuyor.
Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yönetimden rakip savunmaları zorlayacak bir golcü transferi istedi. Yönetim ise sürpriz bir isme, dünyaca ünlü yıldız Pato'ya rotayı kırdı.
Yeşil - beyazlıların daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Alexander Pato ile görüştüğü gündeme gelmişti.
İtalyan basınının haberine göre; görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Konyaspor'un MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Çizme basını, bu haberi' Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar yeşil - beyazlı futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.
32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Başkan Fatih Özgökçen'in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği ifade edilirken, Pato'nun da Türkiye seçeneğine son derece olumlu yaklaştığı bildirildi.
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