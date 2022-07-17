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Son dakika: Konyaspor niyeti bozdu! Dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato, Süper Lig yolunda...

17.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2021/22 sezonunda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ortaya koyduğu oyunla beğeni toplayan İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezonki başarısını tekrarlamak için harekete geçti. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil - beyazlı ekibin hocası Palut, yönetimden golcü transferi istedi. Konyasporlu kurmaylar ise dünyaca ünlü golcü Alexandre Pato'yu gündemine aldı.

Son dakika: Konyaspor niyeti bozdu! Dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato, Süper Lig yolunda...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken İttifak Holding Konyaspor, ligi 68 puanla 3. sırada tamamlamıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele edecek olan yeşil - beyazlılar, transferde de büyük oynuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ GÜNDEMDE

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Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yönetimden rakip savunmaları zorlayacak bir golcü transferi istedi. Yönetim ise sürpriz bir isme, dünyaca ünlü yıldız Pato'ya rotayı kırdı.

DAHA ÖNCE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

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Yeşil - beyazlıların daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Alexander Pato ile görüştüğü gündeme gelmişti.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

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İtalyan basınının haberine göre; görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Konyaspor'un MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Çizme basını, bu haberi' Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar yeşil - beyazlı futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

20 MAÇTA 7 GOL DİREKT ETKİ

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32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR'A SICAK BAKIYOR

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Başkan Fatih Özgökçen'in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği ifade edilirken, Pato'nun da Türkiye seçeneğine son derece olumlu yaklaştığı bildirildi.


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