Son dakika: Konyaspor niyeti bozdu! Dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato, Süper Lig yolunda...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken İttifak Holding Konyaspor, ligi 68 puanla 3. sırada tamamlamıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele edecek olan yeşil - beyazlılar, transferde de büyük oynuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ GÜNDEMDE

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yönetimden rakip savunmaları zorlayacak bir golcü transferi istedi. Yönetim ise sürpriz bir isme, dünyaca ünlü yıldız Pato'ya rotayı kırdı.

DAHA ÖNCE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Yeşil - beyazlıların daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Alexander Pato ile görüştüğü gündeme gelmişti.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

İtalyan basınının haberine göre; görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Konyaspor'un MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Çizme basını, bu haberi' Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar yeşil - beyazlı futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

20 MAÇTA 7 GOL DİREKT ETKİ

32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR'A SICAK BAKIYOR

Başkan Fatih Özgökçen'in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği ifade edilirken, Pato'nun da Türkiye seçeneğine son derece olumlu yaklaştığı bildirildi.



