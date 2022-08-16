SON DAKİKA: Kopenhag'ın Trabzonspor'a attığı gol sonrası Abdullah Avcı'nın tepkisi gündem oldu!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Danimarka'nın Parken Stadyumu'nda kıran kırana başlayan mücadelenin henüz 9. dakikasında bordo-mavililer rakibi karşısında 1-0 geriye düşerken Abdullah Avcı ve yardımcısı Orhan Ak'ın yenilen gole tepkisi gündem oldu.

AVCI SİNİRLENDİ!

Mücadelenin 9. dakikasında Claesson ile öne geçen Danimarka ekibinin bu golüne hayli sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, oldukça sinirli gözükürken yardımcısı Orhan Ak da 'Ne yapıyor bunlar' dercesine bir hareket yaptı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)



