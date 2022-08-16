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SON DAKİKA: Kopenhag'ın Trabzonspor'a attığı gol sonrası Abdullah Avcı'nın tepkisi gündem oldu!

16.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılan son şampiyon Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında geriye düşen temsilcimizde yenilen bu golün ardından tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı'nın sinirli tavırları dikkat çekti. Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak da beden dili ile oyunculara tepkisini belli etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kopenhag'ın Trabzonspor'a attığı gol sonrası Abdullah Avcı'nın tepkisi gündem oldu!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Danimarka'nın Parken Stadyumu'nda kıran kırana başlayan mücadelenin henüz 9. dakikasında bordo-mavililer rakibi karşısında 1-0 geriye düşerken Abdullah Avcı ve yardımcısı Orhan Ak'ın yenilen gole tepkisi gündem oldu.

AVCI SİNİRLENDİ!

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Mücadelenin 9. dakikasında Claesson ile öne geçen Danimarka ekibinin bu golüne hayli sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, oldukça sinirli gözükürken yardımcısı Orhan Ak da 'Ne yapıyor bunlar' dercesine bir hareket yaptı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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Abdullah Avcı Trabzonspor son dakika tepki uefa şampiyonlar
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