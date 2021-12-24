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Cemre Kemer kazada sevgilisinin kaybeden Gülçin Ergül'ü ziyaret etti mi? "Ne istiyorsa yaparız"

24.12.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsi grubuyla tanınan Gülçin Ergül ve sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti. Ergül sevgilisini bu kazada kaybetmişti. Ergül’e, eski grup arkadaşlarının destek olmadığı iddia edilmişti. Cemre Kemer gelen tepkilere yanıt verdi.

Cemre Kemer kazada sevgilisinin kaybeden Gülçin Ergül'ü ziyaret etti mi? "Ne istiyorsa yaparız"

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı bir trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer arkadaşının başına gelenlerden sonra hayatına devam ettiğini gösterdiği paylaşımlar yaptığı için tepki almıştı.

Cemre Kemer gelen tepkiler üzerine ilk kez konuştu. Kemer açıklamasında "Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı şey yaparsınız? Öyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan mı taziyesi olur' diyerek tepki gösterilir. Kendisi fiziksel olarak iyi ama... Yanında olduğumuzu desteğimizi bilmesini sağlıyoruz. Şu an hiçbir şey konuşmak için doğru zaman değil" dedi.

Gülçin Ergül'ün başına gelenlerden sonra Cemre Kemer'in paylaşımı tepki çekti!Gülçin Ergül'ün başına gelenlerden sonra Cemre Kemer'in paylaşımı tepki çekti!

Cemre Kemer "Gitmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise "Tabii ki ama hiç o modda değil şu an. Biraz erken. Ne istiyorsa yaparız böyle bir şeyin başka konularla bağlantısı olamaz" yanıtını verdi.

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Cemre Kemer
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