SON DAKİKA | Kosova maçında hakem skandalı! Zeki Çelik'in pozisyonunda Michael Oliver saç baş yoldurttu...

2026 Dünya Kupası biletini alabilmek için Kosova ile deplasmanda nefesleri kesen bir finale çıkan A Milli Futbol Takımımız, maçın henüz başlarında büyük bir hakem skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem Michael Oliver, verdiği tartışmalı kararla Türk futbolseverleri adeta çileden çıkardı.

18. DAKİKADA NET FAULÜ ES GEÇTİ!

Mücadelenin 18. dakikasında sağ kanattan etkili bir şekilde atağa kalkan ve ceza sahasına doğru hızla yönelen tecrübeli sağ bekimiz Zeki Çelik, rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Tüm stadyum ve ekran başındaki milyonlarca taraftar bu net pozisyonda penaltı veya çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kararı beklerken, İngiliz hakem Michael Oliver "devam" kararı verdi.

VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Oliver'ın bu kararı sonrası gözler hemen İspanyol VAR hakemi Carlos del Cerro Grande'ye çevrildi. Ancak pozisyonun tekrarları ekranlara yansıdığında, rakibin Zeki Çelik'e yaptığı net müdahalenin ceza sahası çizgisinin sadece santimetrelerce dışında gerçekleştiği anlaşıldı.

VAR protokolü gereği; pozisyon ceza sahası dışında olduğu ve doğrudan kırmızı kartlık bir ihlal içermediği için İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande olaya müdahale edemedi ve orta hakem Oliver'ı inceleme için kenara çağıramadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: "GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİNİ NASIL GÖRMEZSİN!"

VAR'ın elini kolunu bağlayan bu protokol sınırlaması bir yana, Michael Oliver'ın hemen önünde gerçekleşen bu kadar net bir faulü çalmaması sosyal medyada adeta infial yarattı. Başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere birçok platformda İngiliz hakeme büyük tepki gösteren Türk taraftarlar, "VAR'a gerek yok, gözünün önündeki faulü nasıl vermezsin!" diyerek isyan etti.