SON DAKİKA | KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2022/1 sonuç sorgulama ekranı)

Son dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandı. ÖSYM, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı" ifadesine yer verdi.

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Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir"

KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/8kkBi02Hqi pic.twitter.com/ED3TCxnOYq — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 20, 2022



