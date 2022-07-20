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SON DAKİKA | KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2022/1 sonuç sorgulama ekranı)

20.07.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM, KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 30 Haziran'da başlayıp 7 Temmuz'da sona eren tercih işlemlerinin sonuçları, ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2022/1 sonuç sorgulama ekranı)

Son dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandı. ÖSYM, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı" ifadesine yer verdi.

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Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir"


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Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022
Anahtar Kelimeler:
KPSS
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