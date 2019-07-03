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Son dakika! Küçük İskender hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

Küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şair, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Çağdaş şiirimizin önde gelen isimlerinden Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.

Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014'te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü, 2017'de Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Asıl adı Derman İskender Över olan sanatçı, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı.

2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu.

2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu.

2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı.

2014'te 7'ncisi verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Jüri ödülün gerekçesini "Türk Şiiri'ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık" olarak özetledi.

ESERLERİ

Edebiyatın pek çok alanında eserler veren sanatçı, Mustafa Altıoklar'ın yönettiği 1997 yılı yapımlı Ağır Roman ve 2003 yılı yapımlı O Şimdi Asker filmlerinde rol aldı.

Küçük İskender'in belli başlı eserleri şunlardır: Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Güzel Annemin Hayal Gücü, Her Şey Ayrı Yazılır, Flu'es, Cehenneme Gitme Yöntemleri, Aşk Şiirleri Kolonisi, Bu Defa Çok Fena, Bir Çift Siyah Deri Eldiven, İskender'i Ben Öldürmedim.

VEFATI

Son olarak “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 3 Temmuz 2019 tarihinde 55 yaşında hayatını kaybetti.

(DHA)

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