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Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Bir sene önce kanser teşhisi konulan ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti. İskender'in ölümü başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu.

Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Asıl adı Derman İskender Över olan Küçük İskender'e geçtiğimiz sene Haziran ayında kanser teşhisi konuldu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Kahreden haberi alan birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını acıyı paylaştı. İşte ünlü isimlerin Küçük İskender paylaşımları...

BİRCE AKALAY

birce

"Çok sevdiğim bir şairin ölümüyle ilk defa yüzleşiyorum. Onu hiç tanımadım fakat, "Papağana Silah Çekme" ile onun içini ilk okuduğumda 14 yaşımdaydım. Beni o kalbim kuş kadar yıllarımda şiire düşüren ilk kitaptı. Cesareti olacak iş değildi sanki ve asla onun gibi yazması mümkün olmayacaktı fakat hep kayboluyordum onun muhteşem dünyasında. Şimdi gitmiş İskender... Hastaydı epeydir ve ben ziyaret etmeyi çok istemişti. Çok üzgünüm. İyi yolculuklar İskender."

SILA GENÇOĞLU

sıla

Satırlarıyla ilk tanıştığımda on birdi yaşım. Mert Ali okuyordu sınıfta. "İkizler burcu hikayeleri" Yazma, yazarak varolma heveslisiydim. Zihnime dirilik koydu, kalemime kuvvet oldu o. Cerahat gibi aktım kağıda. Utanmamayı ilk ondan öğrendim. Kalem kutuma haylazlık koydu. Sayfaların hep de bembeyaz açılmayacağını ama her şeye rağmen diye bir şey olduğunu, inandığının arkasında durmanın kişiyi kişi yaptığını öğretti bana. O kadar yalnızdı ki odam, onun kitaplarını yaktım lamba diye. 17 Haziran 2001'de tanıştık, doğum günümde. Gözde vesile oldu. Bizim eve geldi. Uzun uzun anlattım ona hayallerimi, yapacaklarımı. Uzun uzun dinledi. Uzun uzun inandı. Bütün kitaplarını rafımda gördüğündeki sevincini hiç unutamam. Benim koltukta yanında otururken ki sevincimse dün gibi genç. Sen gönlüme aşk koydun, cüret koydun. Beni bana öğrettin. İnandırdın. Sen benim ilk kahramanımsın. Dostum,yine görüşeceğiz, beni bekle.Gözde, başımız sağ olsun kardeşim."

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hayatını kaybeden şair Küçük İskender’le ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

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Küçük İskender vefat sanat dünyası

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