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SON DAKİKA: Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 15:16
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Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-Lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti. Öte yandan temsilcimizin bu turu geçmesi durumunda çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada bitiren Fenerbahçe, play off'ta Anderlecht'i toplam 5-2'lik skorla eleyerek tur atlamıştı. Sarı-lacivertliler böylece UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda yarışmaya hak kazandı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'nin Nyon kentindeki düzenlenen kura çekiminin ardından belli oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

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Temsilcimiz Rangers'ı geçerek çeyrek finale yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek final etabının da geçilmesi durumda temsilcimiz yarı finalde, Real Sociead - M. United veya FCSB - Lyon karşılaşmalarının galibi ile karşılaşacak.

İLK MAÇLAR EVDE

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Sarı-Lacivertliler finale kadar oynayacağı tüm maçların ilk ayağını Kadıköy'de ikinci ayağını ise deplasmanda oynayacak.

GLASGOW RANGERS'IN KARNESİ

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İskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

-Fenerbahçe-Rangers

-Bodo/Glimt-Olympiacos

-Ajax-Frankfurt

-FCSB-Lyon

-AZ Alkmaar-Tottenham

-Real Sociedad-Manchester United

-Roma-Athletic Club

-Viktoria Plzen-Lazio

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak. Son 16 turunun ardından yoluna çeyrek finalde devam edecek olan takımlar maçlarını 10-17 Nisan'da oynayacak.

Yarı final mücadeleri 1 ve 8 Mayıs'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

ACUN ILICALI'DAN KURA YORUMU

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Gerçekleştirilen kura sonrası konuşan Acun Ilıcalı "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez." dedi.

'ANDERLECHT'İ EZE EZE ELEDİK'

Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik.

'MOURINHO VE OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz."

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