SON DAKİKA | Leroy Sane için tehlike çanları! Hem Galatasaray'da hem Almanya'da topun ağzında...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olarak gösterilen Leroy Sane, son haftalarda sergilediği tutuk futbolla adeta tanınmaz halde. Sezona fırtına gibi giren ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Alman yıldız, hem Sarı-Kırmızılı taraftarları hem de kendi ülkesinin basınını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

SÜPER LİG'DE SKORA HASRET KALDI

Yıldız oyuncunun istatistiklerindeki keskin düşüş oldukça dikkat çekici. Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da oynanan Ajax maçında asist yaparak skora etki eden Sane, o tarihten bu yana Avrupa'da sessizliğe büründü.

Süper Lig performansında da benzer bir tablo var. Ligdeki ilk 16 haftalık periyotta 6 gol ve 3 asistlik harika bir katkı veren tecrübeli kanat oyuncusu, bu parlak dönemin ardından çıktığı maçlarda takımına sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Sane'nin bu formsuzluğu, teknik direktör Okan Buruk'u da yeni arayışlara itiyor.

ALMAN MEDYASINDAN SERT MANŞETLER: "SORUNLU ÇOCUK GERİ DÖNDÜ!"

Galatasaray'daki bu düşüş, Sane'nin milli takım performansına da doğrudan yansıdı. Almanya'nın İsviçre'yi 4-3 mağlup ettiği bol gollü hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 63 dakika sahada kalmasına rağmen beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sane'nin İsviçre karşısındaki bu silik futbolu, Alman basınında adeta infial yarattı ve sert eleştirileri beraberinde getirdi:

Welt: "Sane, milli takımda bir kez daha eline geçen fırsatı heba etti."

T-Online: "Sane konusunda çok tanıdık bir his yeniden ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü."

Şimdi tüm gözler, eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane'nin Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kritik haftalarında nasıl bir reaksiyon göstereceğine çevrilmiş durumda.