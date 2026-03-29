SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA | Leroy Sane için tehlike çanları! Hem Galatasaray'da hem Almanya'da topun ağzında...

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki form düşüşüyle hem Türkiye'de hem de Almanya'da eleştirilerin odağına yerleşti! Süper Lig'de skora hasret kalan yıldız oyuncu, Almanya'nın İsviçre'yi yendiği maçta da beklentiyi veremedi. Alman medyası, Sane için "Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" manşetini atarak oyuncuyu topa tuttu. İşte kritik düşüşün perde arkası...

Emre Şen
ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olarak gösterilen Leroy Sane, son haftalarda sergilediği tutuk futbolla adeta tanınmaz halde. Sezona fırtına gibi giren ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Alman yıldız, hem Sarı-Kırmızılı taraftarları hem de kendi ülkesinin basınını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

SÜPER LİG'DE SKORA HASRET KALDI

Yıldız oyuncunun istatistiklerindeki keskin düşüş oldukça dikkat çekici. Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da oynanan Ajax maçında asist yaparak skora etki eden Sane, o tarihten bu yana Avrupa'da sessizliğe büründü.

Süper Lig performansında da benzer bir tablo var. Ligdeki ilk 16 haftalık periyotta 6 gol ve 3 asistlik harika bir katkı veren tecrübeli kanat oyuncusu, bu parlak dönemin ardından çıktığı maçlarda takımına sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Sane'nin bu formsuzluğu, teknik direktör Okan Buruk'u da yeni arayışlara itiyor.

ALMAN MEDYASINDAN SERT MANŞETLER: "SORUNLU ÇOCUK GERİ DÖNDÜ!"

Galatasaray'daki bu düşüş, Sane'nin milli takım performansına da doğrudan yansıdı. Almanya'nın İsviçre'yi 4-3 mağlup ettiği bol gollü hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 63 dakika sahada kalmasına rağmen beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sane'nin İsviçre karşısındaki bu silik futbolu, Alman basınında adeta infial yarattı ve sert eleştirileri beraberinde getirdi:

Welt: "Sane, milli takımda bir kez daha eline geçen fırsatı heba etti."

T-Online: "Sane konusunda çok tanıdık bir his yeniden ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü."

Şimdi tüm gözler, eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane'nin Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kritik haftalarında nasıl bir reaksiyon göstereceğine çevrilmiş durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Galatasaray'da derbi öncesi Icardi krizi! Son hamlesi taraftarı çıldırttı...SON DAKİKA | Galatasaray'da derbi öncesi Icardi krizi! Son hamlesi taraftarı çıldırttı...
SON DAKİKA | Futbol dünyasını korkutan haber! Mircea Lucescu antrenmanda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı...SON DAKİKA | Futbol dünyasını korkutan haber! Mircea Lucescu antrenmanda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı...

Anahtar Kelimeler:
Almanya galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.