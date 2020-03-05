Son dakika! Levent Can kalp krizi geçirdi

Vatanım Sensin, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi başarılı projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. Apar topar yoğun bakıma alınan oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Oyuncunun kalp krizi geçirdiği sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 48 yaşındaki Can'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi. İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sosyal medyada çıkan 'öldü' iddiaları sonrası hastaneden oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

LEVENT CAN KİMDİR?

Levent Can, 23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi. Okul yıllarında oyuncu olmaya karar veren Can, çok başarılı bir öğrenci olmasa da kendisini oyunculuk anlamında geliştirdi ve çok başarılı bir oyuncu olmayı başardı.

Okulu bittikten sonra, dönemin en iyi kurumlarından birisi olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu kadrosuna girdi ve profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Başarılı bir oyuncu olma yolunda kendini geliştirerek hızlı adımlar ile ilerleyen Levent Can, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1991 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Aile Bağları dizisi ile gerçekleştirdi. Bu dizideki rolü ile oyunculuk kariyerinde dev bir adım atan Levent Can, iyi bir çıkış yakaladı. Bir anda yıldızı parlayan ünlü oyuncu, daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı.

Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin bazı rol aldığı diziler arasındadır. Star TV'de yayınlanan başrolü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.

