Son dakika: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! 2025 LGS 2. tercih (1. nakil) sonuçları sorgulama ekranı…

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme işlemlerinin ardından 1. nakil (2. tercih) süreci tamamlandı. 4-6 Ağustos 2025 tarihlerinde ikinci tercihlerini yapan öğrenciler için beklenen gün geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS 1. nakil sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden duyurdu. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sonuçlarını sorgulayabiliyor.

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS nakil sonuçları, MEB’in resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası, okul numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu bilgileri girilerek sorgulanabiliyor. Sonuçlar, öğrencilerin yerleştirildikleri okulları ve detayları gösteriyor. Gün içinde boş kalan kontenjanlar da açıklanarak 2. nakil başvuru süreci başlayacak.

2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 14 Ağustos 2025’te ilan edilecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla başvurular 15-21 Ağustos 2025’te alınacak. Bu yerleştirmeler 22 Ağustos 2025’te tamamlanacak.

SONRAKİ ADIMLAR

Boş kontenjanlar ve nakil süreçleriyle ilgili güncellemeler MEB’in resmi internet sitesinden takip edilebilir. Öğrenci ve velilerin, süreç takvimine uygun hareket etmesi önem taşıyor.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI