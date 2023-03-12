EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika | LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihi belli oldu! Bakan Özer duyurdu: 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Son dakika | LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihi belli oldu! Bakan Özer duyurdu: 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

12.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlerle çakışmaması adına sınav takviminden çıkarılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi, seçim tarihinin netleşmesinin ardından belli oldu. "LGS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunu açıklığa kavuşturan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavın 4 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Son dakika | LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihi belli oldu! Bakan Özer duyurdu: 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Son dakika haberi: Bakan Özer merak edilen LGS sınav tarihini duyurdu. ÖSYM tarafından LGS'nin de dahil olduğu bazı sınavlar cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle çakışmaması için sınav takviminden çıkarılmıştı.

LGS tarihinin netleşmesinin ardından Bakan Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özer'in açıklaması şu şekilde:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Başlıksız-2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 ALES geç başvuruları başladı!2023 ALES geç başvuruları başladı!
Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?
2023 ALES geç başvuruları başladı!2023 ALES geç başvuruları başladı!
Anahtar Kelimeler:
lgs

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS VE KPSS TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu...

YKS VE KPSS TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu...

Bor madeni nerelerde kullanılır?

Bor madeni nerelerde kullanılır?

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı?

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı?

Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?

Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.