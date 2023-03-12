Son dakika | LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihi belli oldu! Bakan Özer duyurdu: 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Son dakika haberi: Bakan Özer merak edilen LGS sınav tarihini duyurdu. ÖSYM tarafından LGS'nin de dahil olduğu bazı sınavlar cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle çakışmaması için sınav takviminden çıkarılmıştı.

LGS tarihinin netleşmesinin ardından Bakan Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özer'in açıklaması şu şekilde:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."



