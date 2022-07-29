Son dakika: "Lig başlamadan kupaları verin!" Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi için ateşi yaktı!

Son dakika haberleri: Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve kariyerine Paris Saint-Germain'de devam eden Messi'nin Fransız ekibinde mutsuz olduğu biliniyor. Geçtiğimiz sezon taraftarlar tarafından bir maçta ıslıklanan Arjantinli süperstar, takımdan ayrılmayı kafasına koymuştu. Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Messi için flaş bir açıklama geldi.

LAPORTA'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Lionel Messi için taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"MESSI'YE MANEVİ BİR BORCUMUZ VAR"

Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, "İyi çalışıyoruz, dünyadaki oyuncular yeniden Barcelona'yı tercih etmeye başladı. Piyasaya geri döndük Messi'nin kariyerini Barcelona'da bitirmesini istiyoruz. Kendisine manevi bir borcumuz var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyadaki bazı futbolseverler, yapılan bu açıklama sonrasında "Messi gelirse Barcelona eski günlerine döner" ve "Lig başlamadan tüm kupaları Barcelona'ya verin" tarzı yorumlarda bulundular.

Geride bıraktığımız sezon 33 resmi maça çıkan 35 yaşındaki yıldız, 10 gol - 14 asistlik bir performans sergilemişti.



