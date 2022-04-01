Son dakika: Lig maçlarının kanalı belli oluyor! Maçlar şifresiz olacak mı?

Futbol severler yayın ihalesine kilitlendi... Yeni sezonda maçların hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Beklentilerin altında gelen teklifler, TRT’nin çekilmesi, Saran’la sözleşme imzalanmamasının ardından federasyon Digitürk ile anlaşma zemini bulmakta karar kıldı. Mevcut yayıncı kuruluşla yapılacak olan toplantıda aynı şartlarla 1 yıl daha devam etme seçeneği sunulacak. Son sene TFF’ye 2.65 milyar TL ödeme yapan Digitürk’ün yeni ihaledeki teklifi 2.1 milyar TL’ydi. Tarafların aynı sona eren ihaledeki şartlarla 2.5 milyar TL’ye el sıkışmaları bekleniyor.

MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK MI?

550 milyon Dolar’la başlayan ve TL bazında 2.65 milyar TL ile sona eren ihale sürecinde kulüpler, yayıncı kuruluşun her sezon indirime giden tavrından rahatsızdı. Ancak TFF’nin ihale sürecindeki pazarlama stratejileri ve danışmanlık alınan IMG firmasının kamuoyunu tatmin etmeyen çalışmalarıyla gelen teklifler beklentiler çok altında kaldı. Bu nedenle TFF, en azından bir sezon daha mevcut yayıncı kuruluşla devam ederek gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir çalışmayla ihale sürecini organize etmek istiyor. Maçların da mevcut paketlerin devam ederek yine şifreli olacağı öğrenildi.

(Fanatik)



