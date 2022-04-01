SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Lig maçlarının kanalı belli oluyor! Maçlar şifresiz olacak mı?

Son dakika: Lig maçlarının kanalı belli oluyor! Maçlar şifresiz olacak mı?

01.04.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir karmaşa yaşanan yayın ihalesinde yayıncı kuruluş yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Tüm gözler 4 Nisan'da gerçekleşecek toplantıya çevrilmiş durumda. TFF'nin Saran Group ile anlaşmak istememesinin ardından TRT de ihaleden çekildi. Mevcut yayıncı kuruluşla masaya oturmaya mecbur kalan TFF'nin, sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmayı planladığı öğrenildi.

Son dakika: Lig maçlarının kanalı belli oluyor! Maçlar şifresiz olacak mı?

Futbol severler yayın ihalesine kilitlendi... Yeni sezonda maçların hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Beklentilerin altında gelen teklifler, TRT’nin çekilmesi, Saran’la sözleşme imzalanmamasının ardından federasyon Digitürk ile anlaşma zemini bulmakta karar kıldı. Mevcut yayıncı kuruluşla yapılacak olan toplantıda aynı şartlarla 1 yıl daha devam etme seçeneği sunulacak. Son sene TFF’ye 2.65 milyar TL ödeme yapan Digitürk’ün yeni ihaledeki teklifi 2.1 milyar TL’ydi. Tarafların aynı sona eren ihaledeki şartlarla 2.5 milyar TL’ye el sıkışmaları bekleniyor.

MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK MI?

47534

550 milyon Dolar’la başlayan ve TL bazında 2.65 milyar TL ile sona eren ihale sürecinde kulüpler, yayıncı kuruluşun her sezon indirime giden tavrından rahatsızdı. Ancak TFF’nin ihale sürecindeki pazarlama stratejileri ve danışmanlık alınan IMG firmasının kamuoyunu tatmin etmeyen çalışmalarıyla gelen teklifler beklentiler çok altında kaldı. Bu nedenle TFF, en azından bir sezon daha mevcut yayıncı kuruluşla devam ederek gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir çalışmayla ihale sürecini organize etmek istiyor. Maçların da mevcut paketlerin devam ederek yine şifreli olacağı öğrenildi.

(Fanatik)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Yasası, komisyonda kabul edildi! Yeni dönem...Spor Yasası, komisyonda kabul edildi! Yeni dönem...
Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı!Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı!
Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!
Anahtar Kelimeler:
beIN Sports
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Galatasaray Başkanlığı için yeni bir aday daha!

Galatasaray Başkanlığı için yeni bir aday daha!

Avrupa'da çifte zafer geldi!

Avrupa'da çifte zafer geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.