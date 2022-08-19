SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: "Ligi oynatmaya gerek yok!" Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard için devrede!

Son dakika: "Ligi oynatmaya gerek yok!" Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard için devrede!

19.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken ve kadrosuna son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ile bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katan Galatasaray, parolayı mutlak şampiyonluk olarak belirledi. Sarı - kırmızılıların bu hedefi doğrultusunda transferlerine devam edeceği ve yıldız isimleri kadrosuna katacağı iddia edildi. İspanyol basını, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Eden Hazard'ın Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.

Son dakika: "Ligi oynatmaya gerek yok!" Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard için devrede!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e flaş transferlerle giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hamleler devam ediyor. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i dahil eden sarı - kırmızılıların dünyaca ünlü bir diğer yıldızı daha transfer edeceği iddia edildi.

İSPANYOLLAR DUYURDU

thumbs_b_c_b429bc165995037649c4ffe3ddb89ee7

İspanya'nın ünlü spor gazetelerinden AS, Galatasaray’a geniş yer ayırdı.

GALATASARAY MASADA

thumbs_b_c_936428603860644a25d6f88ef20cf849

Yapılan haberde, sarı - kırmızılı kulübün Real Madrid ile Eden Hazard’ın transferi için masaya oturduğu ifade edildi.

REAL MADRID OLUMLU KARŞILADI

thumbs_b_c_9c3896195da8639ae03008c91cf47796

Belçikalı yıldızın yeni sezonda Real Madrid kadrosunda düşünülmediği ve bu sebeple gelen teklifleri olumlu karşıladığı ifade edildi.

"LİGİ SALLAYACAK BİR KADRO"

thumbs_b_c_f424c5b97b765d494daee41667e679b9

Ayrıca Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Dries Mertens ve Arsenal'den Lucas Torreira gibi önemli transferler yaptığı, Hazard ile de ligi sallayacak bir kadro kurma hazırlığı içinde olduğu aktarıldı.

MERTENS İLE BULUŞMAYA SICAK BAKIYOR

cf14e77647a64593ce794cf8a20c4992

Haberin devamında 31 yaşındaki Eden Hazard'ın yeni bir maceraya hazır olduğu ve vatandaşı Mertens ile buluşma fikrine sıcak baktığına dair önemli bilgiler yer aldı.

Öte yandan Galatasaray taraftarları, transfer haberinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada "Ligi oynatmaya gerek yok, kupayı verin" şeklinde yorumlarda bulundular.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...
Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Altay Bayındır için 25 milyon Euro...Altay Bayındır için 25 milyon Euro...
Anahtar Kelimeler:
Eden Hazard Lucas Torreira son dakika haberler dries mertens galatasaray son dakika haberleri real madird
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Avrupa kapısını araladı!

Fenerbahçe Avrupa kapısını araladı!

Başakşehir son dakikalarda yıkıldı! Mesut Özil ilk kez...

Başakşehir son dakikalarda yıkıldı! Mesut Özil ilk kez...

Altay Bayındır bir anda yere yığıldı! Tribünlerden davul tokmağı atıldı

Altay Bayındır bir anda yere yığıldı! Tribünlerden davul tokmağı atıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sadece 24 saatte kansere etki ediyor, hastalıklara darbe vuruyor

Sadece 24 saatte kansere etki ediyor, hastalıklara darbe vuruyor

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.