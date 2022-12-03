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Son dakika: Lionel Messi böyle istedi! Arjantin, Avustralya'yı yıktı ve çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti...

03.12.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı! Bugün oynanan Hollanda - ABD maçının ardından gözler Arjantin - Avustralya karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ateşli bir atmosfer oluşturduğu maçta kazanan taraf, Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin oldu. Sahadan 2-1'lık üstünlükle ayrılan Arjantin, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

Son dakika: Lionel Messi böyle istedi! Arjantin, Avustralya'yı yıktı ve çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının tamamlanmasının ardından son 16 turu heyecanı başladı. 22.00 seansında Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen ve izleyenlere büyük keyif veren mücadelede kazanan taraf Lionel Messi önderliğindeki Arjantin oldu.

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tangoculara galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Avustralya'nın tek sayısı ise 77. dakikada Goodwin'den geldi.

Bu skorun ardından Arjantin, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Avustralya ise Dünya Kupası'na veda etti. Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi ise ABD'yi 3-1 mağlup eden Hollanda oldu.

LIONEL MESSI'DEN HARİKA PLASE

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Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Arjantin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lionel Messi, önüne aldığı topu ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

KALECİDEN BÜYÜK HATA, SKOR 2-0 OLDU!

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Mücadelenin 57. dakikasında Avustralya, kendi yarı sahasında yaptığı paslarla hücum hazırlığında bulunurken kaleci Mathew Ryan, ayağındaki topu kaptırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Julian Alvarez, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.

BEKLENMEDİK ANDA AVUSTRALYA ATTI

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Maçın 77. dakikasında Avustralya farkı 1'e indirmek için Arjantin kalesine yüklendi. Sol kanattan gelen Aziz Behich'in ortasını Arjantin savunması karşıladı. Dönen topa Goodwin'in yaptığı vuruş Enzo Fernandez'e çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle Avustralya, durumu 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Arjantin, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

MESSI, MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

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Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Avustralya maçında attığı golle birlikte Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı ve gol sayısını 9'a çıkararak Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda en çok gol atan 2. oyuncu oldu.

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